SONAR'a göre İmamoğlu 7 puan farkla kazanıyor

SONAR Araştırma şirketine göre CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimini AKP’li rakibi Murat Kurum’a yaklaşık 7 puan fark atarak kazanıyor.

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Seçime iki gün kala SONAR’ın sahibi Hakan Bayrakçı İstanbul’a ilişkin anket sonucunu paylaştı.

Çalışmanın 26-29 Mart arasında 39 ilçede tesadüfi yöntemle seçilmiş 4 bin 288 kişiyle yapıldığı kaydedildi.

Buna göre İmamoğlu Kurum’a 6.9 puanlık bir fark attı.

“Kararsızım, sandığa gitmeyeceğim, geçersiz oy kullanacağım, fikrim yok ve cevap yok” diyenlerin de oransal olarak dağıtıldığı ankete göre tablo şöyle:

CHP – Ekrem İmamoğlu: Yüzde 47,3

AKP – Murat Kurum: Yüzde 40,4

Yeniden Refah Partisi – Mehmet Altınöz: Yüzde 3,1

Zafer Partisi – Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 3

DEM Parti – Meral Danış Beştaş, Murat Çepni: Yüzde 2,9

İYİ Parti – Buğra Kavuncu: Yüzde 2,1

Diğerleri: Yüzde 1,2