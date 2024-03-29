Araştırma: ChatGPT, rapor hazırlamakta doktorlardan 10 kat hızlı

Bilim insanları, yapay zeka programı ChatGPT’nin doktorlardan yaklaşık 10 kat daha hızlı tıbbi rapor hazırladığını tespit etti.

ChatGBT’nin raporları insanların hazırladıklarından pek farkı yok.

Çalışmayı İsveç ve İsviçreli araştırmacılar yürüttü. Acta Orthopaedica dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre iki ortopedik cerrah tarafından hazırlanan kurgusal vakaların hastane taburcu kağıtları doktorlar ve ChatGPT tarafından dolduruldu.

Raporlar, alanında uzman 15 kişiden oluşan bir heyete sunuldu.

Uzmanlar, raporlar arasındaki farkı ayırt edemedi. Doktorların elle hazırladıkları her rapor için ortalama 27,8 dakika harcadığı, ChatGPT’ninse benzer kalitedeki raporu oluşturabilmek için ortalama 2,9 dakikaya ihtiyaç duyduğu saptandı.

İnsandan pek farkı yok

İsviçre’deki Uppsala Üniversitesi Hastanesinde ortopedi doktoru olarak çalışan Cyrus Broden, ChatGPT’nin hazırladığı notların kalite anlamında genel olarak insan eliyle hazırlananlara benzer olduğunu söyledi.

Ayrıca insanlardan yaklaşık 10 kat daha hızlı rapor hazırladığına dikkat çekti.

Doktorların iş yükünü azaltacak

Doktorların evrak yükünün fazlalığına dikkat çeken Broden, bu durumu şu sözlerle övdü:

“Yapay zekadaki ilerlemeler sayesinde, sağlık çalışanlarının üzerlerindeki idari yükü azaltma fırsatları oluşuyor. Bu sayede doktorlar hastalarına daha fazla zaman ayırabilecekler.”