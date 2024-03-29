Goldman Sachs: Enflasyon mayısta zirve yapacak

ABD’nin en büyük yatırım bankalarından olan Goldman Sachs, Türkiye’nin seçim sonuçlarından bağımsız olarak mevcut parasal ve mali politikayı sürdüreceğinin öngörüsünde bulundu.

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Goldman Sachs, Türkiye’yle ilgili son raporunu açıkladı.

Bloomberg HT’nin rapordan aktardığına göre Goldman Sachs, martta enflasyonun yüzde 68,5 olmasını bekliyor.

‘Enflasyonun mayısta zirveye çıkacağını’ ve ‘olumlu baz etkileriyle yıl sonuna kadar yüzde 33’e kadar keskin bir düşüşe başlayacağını’ tahmin eden bankanın raporunda şu ifadeler yer aldı: “Seçim sonuçlarından bağımsız olarak hem parasal hem de mali politikanın devamını ve rezervlerin yanı sıra TL’nin üzerindeki baskının da yatışmasını bekliyoruz. Bütçe gelirlerinin uzun dönemli ortalamasına ulaşmasından dolayı seçimlerin ardından geçen yıla benzer vergi artışları beklemiyor ve harcama yönlü baskıların da azalacağını düşünüyoruz”