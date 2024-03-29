Keyifli bir hafta için etkinlik rehberi

İstanbul’da 29 Mart- 5 Nisan haftası etkinliklerle dolu.

Görsel: pexels

Birbirinden keyifli etkinlikleri sizler için derledik.

Konser

1. Fazıl Say & Nicolas Alstaedt

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ve sayısız ödüle layık görülen çellist Nicolas Altstaedt’le birlikte. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 29 Mart 2024, 21:00

2. Amaro Freitas

Brezilya’nın kuzeydoğusundaki kıyı şehri Recife’den gelen piyanist Amaro Freitas hem Dünya Piyano Günü’nü kutlayacak hem de yeni albümü Y’Y’yi müzikseverlere tanıtacak. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 29 Mart 2024, 21:00

3. Su İdil Quartet

Caz ağırlıklı olmak üzere R&B, funk, soul tarzlarda şarkı söyleyen ve çok sevilen Su İdil Quartet, 5 Nisan’da touché by N Kolay’da. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 5 Nisan 2024, 21:00

4. Melike Şahin

Melike Şahin, kalbe işleyen şarkı sözleri ve göz dolduran sahne performansıyla 5 Nisan’da Turkcell Sahnesi’nde. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 5 Nisan 2024, 21:00

5. Zeynep Bastık

Zeynep Bastık, KerkiSolfej organizasyonu ile sevilen şarkılarını sizlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Biletler burada.

Yer: Tim Show Center

Tarih: 5 Nisan 2024, 21:00

6. Gökhan Türkmen

Sevilen sanatçı Gökhan Türkmen, Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde. Biletler burada.

Yer: Hayal Kahvesi Aqua Florya

Tarih: 5 Nisan 2024, 22:00

Tiyatro

1. Aile Yalanları

Nermin Yıldırım’ın Bavula Sığmayan adlı öykü kitabındaki aynı adlı novelladan uyarladığı, Hakan Emre Ünal’ın yönettiği, Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan’ın oynadığı Aile Yalanları, Zorlu PSM, TOY İstanbul ve Melisa Sözen’in yapımcılığında 20 Aralık’ta Zorlu PSM ‘de başlayacak. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM -Turkcell Platinum Sahnesi

Tarih: 29 Mart 2024, 20:30

2. Büyük Aşıkların Sonuncusu

Neil Simon’dan kadın erkek ilişkileri üzerine zamansız bir romantik komedi olan ‘Büyük Aşıkların Sonuncusu’ seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Biletler burada.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 1 Nisan 2024, 21:00

3. Aşık Shakespeare

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu (William Shakespeare) ve Nezaket Erden’in (Viola) üstlendiği; Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı Aşık Shakespeare sıra dışı rejisiyle sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlenebilecek. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 2 Nisan 2024, 20:45

4. Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı

İbrahim Selim, 2016 yılında Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu’ ödülünü kazandığı Dave rolüyle yeniden sahnede olmaya hazırlanıyor. Selim, tek kişilik oyunu ile Şubat ayı itibariyle tiyatro sahnesinde olacak. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 2 Nisan 2024, 20:30

5. Ağaçlar Ayakta Ölür

Ülkemizde daha önce Devlet Tiyatrosu’nda ilk olarak Macide Tanır tarafından sahnelenen oyunun değişik bir versiyonu olan ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’, Yıldız Kenter’in başrolde oynadığı bir film olarak gösterilmişti. Nevra Serezli, bu oyunla 11 yıl sonra sahneye döndü ve yedi farklı ödül kazandı! Biletler burada.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 2 Nisan 2024, 20:30

6. Bir Yastıkta

İşlerinde çok başarılı, eğitim almış bir cerrahla bir mimarın tıkanmış evliliklerinden yola çıkarak sevgiyi tazelemenin yolları üstüne düşünen güldürü. Bir yastıkta kocamak için yola çıkan çiftin, evlilik tökezleyince yollarını ayırıp sonra yeniden bir araya gelmelerinin öyküsü. Ali Poyrazoğlu tiyatrosundan bu yeni oyunun biletleri burada.

Yer: Duru Tiyatro

Tarih: 3 Nisan 2024, 20:30

7. Eksik

Aksel Bonfil’in kaleme aldığı ve yönettiği ‘Eksik’ oyununda Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca rol alıyor. Yapımcılığını Begüm Ertuğrul’un üstlendiği oyunun dekor tasarımı Berçin Mayruk’un, ışık tasarımı Alev Topal’ın, müzikleri Tayfun Karatekin’in imzasını taşıyor. Biletler burada.

Yer: Atlas 1948 Sineması

Tarih: 4 Nisan 2024, 20:30

8. Meçhul Paşa

Toplam 7 isim, 8 sahip, 10 yazı işleri müdürü, 9 matbaa, 10 adres değiştirerek dönemin çetin koşullarında ‘devleri bile korkutan’ ve ‘fırsat bulabildiği zamanlarda’ her şeye rağmen çıkan 77 sayı… Bu sayılar aleyhine açılan 16 dava sonucu yatılan toplam 8 yıl, 2,5 aylık mahpusluk da cabası… Gökten düşen üç ilham perisi elmalarını yazarlarına paylaştırmış; muratlarına ermişler mi bilinmez, kerevete çıkmadan görülmez… ‘Gülmezsen cehennemdesin‘ İyi seyirler… Biletler burada.

Yer: Sahne Dragos

Tarih: 5 Nisan 2024, 20:30

9. Richard

Okan Bayülgen, bu yeni yüzyılın ilk çeyreğinden bakıyor Shakespeare’in Richard’ına. Modern filozofların yaklaşımlarıyla ele alarak Richard’ın gerçekliğini, Shakespeare’in Richard’ı hikâyeleştirmesini tartışmaya açıyor. Yabancı olmayı, yalnızlaşmayı, vahşileşmeyi tartışırken hayali bir tiyatro kumpanyası Shakespeare’in III. Richard’ını tekrar oynuyor. Biletler burada.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 5 Nisan 2024, 21:00

Stand up

1. Miray Akovalıgil Stand Up

Miray Akovalıgil Stand Up 1 Nisan’da Zorlu PSM’de. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 1 Nisan 2024, 21:00

2. Akın Aslan Stand Up

Stand-Up sahnelerinden, Uykusuz Dergisi için yazdığı yazılardan veya youtube’da yayınladığı ‘İYİ HUYLU’ isimli tek kişilik gösterisinden tanıdığınız başarılı komedyen Akın Aslan, hazırladığı yeni tek kişilik gösterisi ile touché by N Kolay’da. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 2 Nisan 2024, 21:00

3. Güldür Güldür Show

Günlük hayatın sıradan konularına farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show, aileden aşka, şöhretten teknolojiye, futboldan arkadaşlığa, birçok konuya yine kendi mizah anlayışı ile yeni yaklaşımlar ve çözümleri ile kahkahanın adresi olmaya devam ediyor. Biletler burada.

Yer: Beşiktaş Kültür Merkezi

Tarih: 3 Nisan 2024, 20:30

4. BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi

Şehrin en iyi komedyenlerinin 15’er dakika sahne aldığı bu stand up gösterisi, 10 yıldır olduğu gibi yine BKM Mutfak Comedy Club’da. Biletler burada.

Yer: BKM Mutfak Comedy Club

Tarih: 5 Nisan 2024, 20:45

Workshop

1. Yetişkin Çikolata Atölyesi

Kahve Dünyası’nın lezzet ustalığı konusunda kendini kanıtlamış nefis çikolatalarının siz de nasıl yapıldığını merak ediyor ve öğrenmek istiyorsanız bu atölye tam size göre! Atölye’de çikolata ile kahvenin muhteşem birlikteliği kahveli spesiyal çikolata, sadeliğiyle asaletini kanıtlayan lezzet klasiği trüf, birbirinden lezzetli içeriklerle hazırlanan tablet çikolata, içi sürprizlerle dolu çikocaracrunch ve içmeye doyamayacağınız sıcak çikolata yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Üstelik kendi özel yorumunuzla zenginleştirdiğiniz birbirinden lezzetli el yapımı çikolatalarınızı, özel kutularıyla sevdiklerinize de hediye edebileceksiniz. Biletler burada.

Yer: Veliefendi Kahve Dünyası

Tarih: 1 – 30 Nisan 2024, 13:30

2. Kendi Pizzanı Yarat

Muhteşem bir italyan pizzasının sırrı, hamuru ve malzemelerin uyumunda saklı. Evinizde sevdiklerinizle gerçek İtalyan pizzası partisi vermek için bu workshopu kaçırmayın. Biletler burada.

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 2 Nisan 2024, 19:00

3. Favori Kokteyller Workshop

Kokteyl ekipmanlarını ve kokteyl hazılamanın püf noktalarını öğreneceğiniz bu workshop ile eğlencenin merkezi siz olacaksınız. Biletler burada.