DEM'li vekil Elon Musk'un 'Dem Party' paylaşımını 'es geçmedi'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, X’in sahibi Elon Musk’ın ‘Dem Party’ paylaşımına yanıt verdi.

Elon Musk. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Musk, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ABD Başkanı Joe Biden’ın partisi ‘Demokratların’ seçmen ithal etmeye çalıştığını söyledi. X’in sahibi, Demokratları ‘The Dem Party’ olarak yazdı.

DEM Parti Grup Başkan Vekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’se Musk’ın paylaşımını ‘es geçmedi.’

Musk’ın tweet’ini alıntılayan Koçyiğit şunları söyledi: “Hayır, amacımız AKP’nin önümüzdeki yerel seçimlerde kazanacağımız şehirlere 55 bin hayalet seçmeni hukuka aykırı bir şekilde nakletmesinin önüne geçmek.”