Özel'den Akşener'e 'abla' yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bana abla demeyin” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “Eski dosttan düşman olmaz” sözleriyle karşılık verdi.

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Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı CHP’nin ‘ev kölesi’ olarak suçlamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da yüklenen Akşener, Özel için şunları demişti:

“Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın. Yüzüme ‘abla abla’ deyip sonra bana ve partime sövdürmelerinden sıkıldım. Bana abla demeyin.”

Özel, Manisa Turgutlu’dan Akşener’in bu açıklamasına yanıt verdi:

“Bütün gazeteciler bugün peşimde. Meral Hanım şöyle dedi, böyle dedi. Ne cevap vereceksiniz? Abla diyeceğim, demeyince, ‘Abla de’ diyordu ama dün kızmış bana abla mabla demeyin demiş. Sayın genel başkanıma söyleyeceğim şudur:

İstedikleri kadar gersinler, istedikleri kadar sizi bile yanıltsınlar, bize saldırsınlar, bende kural şu, eski dosttan düşman olmaz.”