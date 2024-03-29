RTÜK başkanı, Şengül Kurum'un seçim çalışmasına katılmasını savundu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK’te müdür olarak görev yapan Şengül Kurum’un, eşi İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Murat Kurum’un seçim çalışmasına katılmasını ‘kendisi izinli’ diyerek savundu.

Şengül Kurum ve Murat Kurum.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Şengül Kurum’un seçim çalışmasına katılmasını şu sözlerle eleştirmişti: “RTÜK’te müdür Şengül Kurum eşi Murat Kurum için seçim çalışmalarına katılabilir mi kamu görevlisi sıfatı sürerken? Oysa bir siyasi partinin (adayın) lehine veya aleyhine çalışma yapmak kademe ilerleme durdurulması cezası gerektirir. Yani ihraçtan bir önceki ceza!”

Şahin’se Taşçı’nın tweet’ini alıntılayarak Kurum’u savundu. Şahin’e göre Kurum izinli ve bu nedenle seçim çalışmasına katılması sorun oluşturmuyor: “Bu paylaşımın neresini düzeltelim? İsmi verilerek bilinçli bir şekilde hedef gösterilen çalışanımız Sayın Şengül Kurum, etik ve ilkeli bir duruş sergileyerek 1 Nisan 2024’e kadar ücretsiz izin almıştır. Yani idari ve hukuki olarak eşinin yanında bulunmasında hiçbir mahsur yoktur. Hatta ve hatta insani olarak eşine destek vermesi takdir edilecek bir durumdur. İsterseniz bir ara bu ilkesel duruşu sergileyemeyen siyasetçi yakınlarıyla büyükşehir belediyesi çalışanlarına bakalım. İşiniz gücünüz yalan yanlış algıyı üretip halkımızı kandırmak. Tekrar ediyorum, yalan yanlış algılar, paylaşımlar ve haberlerle kurumumuzu ve güzide çalışanlarımızı yıpratmanıza müsaade etmeyeceğiz.”

Bu paylaşımın neresini düzeltelim?

İsmi verilerek bilinçli bir şekilde hedef gösterilen çalışanımız Sayın Şengül Kurum, etik ve ilkeli bir duruş sergileyerek 1 Nisan 2024’e kadar ücretsiz izin almıştır.

Yani idari ve hukuki olarak eşinin yanında bulunmasında hiçbir mahsur… https://t.co/LhUaXTyvPX — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) March 28, 2024

Şahin’e cevap veren Taşçı’ysa şunları dile getirdi: “Sayın Şahin, ücretsiz izin memur sorumluluğunu sonlandırmaz! Memur izinli de olsa bir parti lehine/aleyhine çalışamaz. Hz. Davut değil Hz. İbrahim, keçi değil koç! Hangisini düzelteyim? İlkesel duruş adayların kızları, eşlerinin işe giriş çıkış saatlerini açıklamayı gerektirir.”

Sn Şahin, ücretsiz izin memur sorumluluğunu sonlandırmaz!

Memur izinli de olsa bir parti lehine/aleyhine çalışamaz.



Hz. Davut değil Hz. İbrahim, keçi değil koç!

Hangisini düzelteyim!?



İlkesel duruş adayların kızları, eşlerinin işe giriş çıkış saatlerini açıklamayı gerektirir. https://t.co/H7jrbQFkbR — İlhan Taşcı (@ilhantasci) March 28, 2024

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, 27 Aralık tarihli köşe yazısında matematik öğretmeni Şengül Kurum’un RTÜK’te müdür olarak görevlendirildiğini ortaya çıkarmıştı.