Akşam Postası / 29 Kasım 2023

Tehdit şikayetine jet hızıyla takipsizlik: Savcı, Çakıcı’nın ‘lekelenmesi’ni istemedi

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında ‘tehdit’ gerekçesiyle yapılan suç duyurusunda kovuşturmaya gerek görülmedi. Takipsizlik gerekçesinde, Çakıcı’nın ‘lekelenmeme hakkı’ savunuldu.

‘Skandal dolandırıcılık’ davası: Adalet bakanı ilk kez konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ‘yüksek karlı gizli fon’ vaadiyle dolandırıcılık davasına ilişkin konuştu. İkinci duruşmanın 12 Ocak 2024’te yapılacağını söyleyen Tunç, “Yargısal süreç sonunda en doğru karar ortaya çıkacaktır” dedi.

Ronaldo’ya Binance davası: 29 milyar lira tazminat isteniyor

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’le yaptığı reklam anlaşmasından dolayı ABD’de birçok yatırımcı tarafından dava edildi.

Bir sigara grubuna daha zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, KT&G sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

Bankaların net karı ilk 10 ayda yüzde 45 arttı

Bankacılık sektörü, yılın ilk 10 ayında 486 milyar TL net kar elde etti.

Ekonomiye güven kasımda geriledi

Ekonomik güven endeksi kasımda yüzde 1,3 gerileyerek 95,3 değerini aldı.

Türkiye’nin kömür bağımlılığı: Lisansı 2050’den sonrasına uzanan santraller var

Türkiye 2053’te net sıfır emisyonu hedefliyor ancak bu hedef doğrultusunda gerekli adımları atmıyor. Aksine Türkiye kömür kapasitesinde ‘tepe noktada.’ Dahası lisansı 2050 sonrasına uzanan termik santraller var.

İstanbul’da fırtına ve kuvvetli yağış: Bir ölü

İstanbul’da fırtına ve şiddetli yağışın etkisiyle direğin devrilmesiyle yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Futbol federasyonu da Fatih Altaylı’yı yalanladı

Türkiye Futbol Federasyonu, ‘Süper Kupa’nın Suudi Arabistan’da oynanması fikrinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ait olduğunu’ aktaran gazeteci Fatih Altaylı’yı yalanladı.