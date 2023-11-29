Tehdit şikayetine jet hızıyla takipsizlik: Savcı, Çakıcı'nın 'lekelenmesi'ni istemedi

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında ‘tehdit’ gerekçesiyle yapılan suç duyurusunda kovuşturmaya gerek görülmedi. Takipsizlik gerekçesinde, Çakıcı’nın ‘lekelenmeme hakkı’ savunuldu.

Bahçeli, Çakıcı’yı cezaevindeyken hastaneye yatırıldığında ziyaret etmişti. (AA)

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’teki konuşmada kendisini hedef gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye şöyle seslenmişti: “Haddini bileceksin Bahçeli, Anayasayı, AYM’yi tanıyacak, yerine oturacaksın. Sen önce Sinan Ateş’in katilinin neden Olcay Kılavuz’un evinde çıktığını söyle. Soyadımı bile doğru telaffuz edemeyen Bahçeli, Türkçe öğren de gel.”

‘Organize suç örgütü yöneticisi olmak’ suçundan hüküm giyen ancak Bahçeli’nin isteğiyle çıkarılan infaz düzenlemesiyle 2020’de tahliye edilen Alaattin Çakıcı, Gergerlioğlu’nu hedef almıştı.

X (eski adıyla Twitter) hesabından yazılı açıklama paylaşan Çakıcı şunları demişti:

“Kandil uzantısı Osman Ömer Faruk Gergerlioğlu lafını bilmeyen densiz benim de ismimi katarak ‘Mafya ile niye resim çektirdin?’ demiş. Sokakta herkes herkesle fotoğraf çektiriyor. Bu suç değildir.”

Densiz herif aklını başına al, sakın bir daha boyundan büyük laflar etme. Yüreği olmayan Kandil’in Meclisteki kudurmuş çakalları; yüreğiniz yetiyorsa Türkiye’nin her yerine gidip geliyorum adamsanız benim ile yüzsüze gelin. Konuşacak yüreğiniz var mı?“

Gergerlioğlu bunun üzerine ‘sesli ve yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından işlem yapılması için Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

ANKA’nın haberine göre savcılık, yedi gün sonra Çakıcı hakkında ‘kovuşturmaya yer olmadığı’na karar verdi.

Çakıcı’nın paylaşımında ‘Osman’ ismi de eklenerek ‘Osman Ömer Faruk Gergerlioğlu‘ denmişti. Buna karşılık savcılığın takipsizlik gerekçesinde, Gergerlioğlu’nun isminin zikredilmediğinin belirtilmesi ve kovuşturma açılırsa Çakıcı’nın ‘lekelenmeme hakkı’nın ihlal edileceğinin savunulması dikkat çekti.