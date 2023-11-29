Ronaldo'ya Binance davası: 29 milyar lira tazminat isteniyor

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’le yaptığı reklam anlaşmasından dolayı ABD’de birçok yatırımcı tarafından dava edildi.

Fotoğraf: AA

Ronalda Kasım 2022’de kendi NFT koleksiyonunun tanıtımı esnasında Binance’le bir promosyon anlaşması imzalamıştı. Sosyal medya hesabından işbirliğini duyuran Ronaldo “Gelin Binance’le NFT oyununu değiştirelim” demişti.

O paylaşım şöyle:

Proud to be partnering with @binance



Together we’ll give you the opportunity to own an iconic piece of sports history.



I’m excited to take this journey with all of you. Let’s change the NFT game with #Binance. pic.twitter.com/SNSCMHggct — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 23, 2022

BBC‘nin haberine göre koleksiyonun en ucuz NFT’si Kasım 2022’de satışa çıktığında 77 dolardı ( 2 bin 225 lira) ama bir yıl sonra fiyatı yaklaşık 1 dolar (28,90 lira).

Binance borsasında zarar ettiğini öne süren birçok yatırımcı, kendisini Ronaldo’nun teşvik ettiğini belirterek futbolcuya 1 milyar dolarlık ( 28 milyar 900 milyon lira) toplu dava açtı.

Florida Bölge Mahkemesi’nde açılan davada yatırımcılar, Ronaldo’nun NFT koleksiyonunun Binance’de satılacağını duyurmasından sonra ABD’de Binance aramasının yüzde 500 oranında arttığını belirtti.

BBC hem Ronaldo’nun menajerlik şirketi hem de Binance’la temasa geçti. Ama her ikisi de yorum yapmaktan kaçındı.