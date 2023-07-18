Ronaldo, ‘Avrupa kapılarını’ kapattı

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, bir daha Avrupa liglerinde forma giymeyeceğini dile getirdi.

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Sporting Lizbon altyapısında yetişen 38 yaşındaki Ronaldo Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 2021’de Manchester United’a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag’la anlaşmazlıklarının ardından Kasım 2022’de feshedilmişti.

Ronaldo, sonrasında Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’la anlaşmıştı.

Celta Vigo’yla oynana hazırlık maçının ardından konuşan Ronaldo, ‘Avrupa kapılarını’ kapattığını belirtti.

Reuters’ın aktardığına göre Ronaldo, şunları söyledi:

*Yüzde 100 eminim ki herhangi bir Avrupa kulübüne dönmem.

*Avrupa futbolu çok büyük bir kalite kaybı yaşadı. Sadece Premier Lig iyi işler çıkartıyor.

*Suudi Arabistan Ligi ABD Ligi’nden (Messi’nin oynadığı ligden) daha iyi. Tüm oyuncular buraya geliyor. Bir yıl içinde, daha fazla üst düzey futbolcu buraya gelecek.