Futbol federasyonu da Fatih Altaylı'yı yalanladı

Türkiye Futbol Federasyonu, ‘Süper Kupa’nın Suudi Arabistan’da oynanması fikrinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ait olduğunu’ aktaran gazeteci Fatih Altaylı’yı yalanladı.

Fatih Altaylı.

Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye’de oynanmasına yönelik çağrıda bulunsa da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa final maçının 29 Aralık’ta Suudi Arabistan’da oynanmasında kararlı.

Gazeteci Altaylı, dün yayınlanan yazısında bir işinsanından, kupanın Suudi Arabistan’da oynanmasını Ali Koç’un önerdiğini duyduğunu yazmıştı.

Fenerbahçe aynı gün Altaylı’yı yalanlamış ve TFF’yi ‘gerçekleri açıklamaya’ çağırmıştı.

TFF de bir açıklama yayınlayarak Altaylı’yı yalanladı.

Federasyonun açıklamasında şunlar kaydedildi:

*29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad şehrinde bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda TSİ 20:45’te oynanacağını ve yayıncı kuruluşumuz Turkuvaz Medya Grubu TV kanallarından ATV’de canlı olarak yayınlanacağını daha önce duyurduğumuz, organizasyon yetkisi federasyonumuza ait olan Turkcell Süper Kupa müsabakası ile ilgili bir web sitesinde çıkan “Suudi Arabistan’da final Ali Koç’un fikri mi” başlıklı yazıda maçın Suudi Arabistan’da oynanması fikrinin sayın Ali Koç’a ait olduğu iddiasının gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

*TFF olarak Türk futbolunun ekonomisini güçlendirmek ve kulüplerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla çok önemli projeler üzerinde çalıştığımızı daha önce de ifade etmiştik.

*Bu vizyonla tekrar altını çizerek hatırlatmak isteriz ki kulüplerimize gelir getirmesi amacıyla Turkcell Süper Kupa’nın yurtdışında oynanması projesi ve yetkisi Türkiye Futbol Federasyonu’na aittir.

Ne olmuştu?

Ekim başında Süper Kupa maçının Suudi Arabistan’a oynanacağı öne sürülmüş, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 11 Ekim’de kesin karar verilmediğini söylemişti. Büyükekşi aynı açıklamasında “Ama bu Türkiye Futbol Federasyonu’nun kendi başına yaptığı bir çalışma değil. Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkanlarından olur aldığımız bir çalışma. Anlaşırsak bu iki kulübümüzün rızasıyla yapılacak anlaşmayı kamuoyuna açıklayacağız” demişti.

20 Ekim’de de TFF, Süper Kupa’nın Suudi Arabistan’da oynanacağını resmi olarak duyurmuştu.

Kamuoyu bu karara tepki göstermiş, sonrasında Fenerbahçe ve Galatasaray divan kurulları maçın Türkiye’de oynanması yönünde çağrıda bulunmuştu.

TFF kararını değiştirmemişti.