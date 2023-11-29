Türkiye'nin kömür bağımlılığı: Lisansı 2050'den sonrasına uzanan santraller var

Türkiye 2053’te net sıfır emisyonu hedefliyor ancak bu hedef doğrultusunda gerekli adımları atmıyor. Aksine Türkiye kömür kapasitesinde ‘tepe noktada.’ Dahası lisansı 2050 sonrasına uzanan termik santraller var.

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BBCTürkçe‘nin haberine göre 2022’de Türkiye’de üretilen elektriğin yüzde 35’i termik santrallerden sağlandı.

İklim ve enerji alanında çalışan Ember’ın analizine göre Türkiye 2023’te Avrupa’da termik santral kapasitesini artıran tek ülke oldu. Oysa ki 2053’te net sıfır hale gelmeyi hedeflemişti.

2000’de Almanya’nın kömürden enerji üretimi Türkiye’nin altı katıydı. Şimdiyse Türkiye Almanya’yı geçti.

Almanya, 2030’a kadar tüm termik santrallerini kapatacağını açıkladı. Türkiye’yse 2023’te geliştirilmekte olan termik santral projelerinin kapasitesi açısından Çin ve Hindistan’ın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Dünya çapında enerji projelerini takip eden Global Energy Monitor’a göre 2013 ve 2018 arasında Türkiye’de işletilen kömürlü santral kapasitesi yüzde 50 artarak 18,8 GW’a çıktı. 2018’den bu yana, kömür gücündeki artış hızı önemli ölçüde yavaşladı ve 2022’de 20,8 GW’a ulaştı.

Tahminler Türkiye’de kömür kapasitesinin ‘tepe noktayı gördüğü’ yönünde. Her ne kadar kısa vadede kömür başta olmak üzere fosil yakıtları terk etmeyi planlamıyor.

Türkiye neden kömürden çıkamıyor?

Ember Türkiye, Ukrayna ve Batı Balkanlar Bölge Lideri Ufuk Alparslan, Türkiye’deki santralların kapatılmasındaki durumu şöyle anlattı: “Türkiye’de elektrik üretim lisansının süresi 2050 yılının sonrasına dek uzanan termik santraller var. Devlet bu santrallere kendi cebinden tazminat ödemek istemiyor. Tazminat ödenmesi durumunda bazı kömür santrallerinin kapanmayı değerlendirebileceğini tahmin ediyorum.”