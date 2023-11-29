'Skandal dolandırıcılık' davası: Adalet bakanı ilk kez konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ‘yüksek karlı gizli fon’ vaadiyle dolandırıcılık davasına ilişkin konuştu. İkinci duruşmanın 12 Ocak 2024’te yapılacağını söyleyen Tunç, “Yargısal süreç sonunda en doğru karar ortaya çıkacaktır” dedi.

Soruşturma Denizbank’ın İstanbul Levent Büyükdere Şubesi’nin müdürlüğünü yürüten Seçil Erzan’ın 11 Nisan’da tutuklanmasıyla açığa çıkmıtı. Erzan Galatasaray camiasından tanınmış isimler dahil onlarca kişiyi yüksek kar getirisi vaadiyle bir ‘fon’a sokmuş ve milyonlarca dolar dolandırmıştı. Erzan ve altı işbirlikçisi halen tutuklu yargılanıyor.

TRT’nin aktardığına göre Meclis’te gazetecilere konuşan Tunç şunları dedi: “Yedi sanık ve 18 müşteki var. Bu iddianame İstanbul 41’inci Ağır ceza mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma yapıldı. İkinci duruşma 12 Ocak 2024’te gerçekleştirilecek. Yargı elbette iddiaları araştıracak. Kimler suçlu kimler suçsuz müştekiler tanıklar şüpheliler dinlenecektir, yargısal süreç sonunda en doğru karar ortaya çıkacaktır.”