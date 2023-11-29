Ekonomiye güven kasımda geriledi

Ekonomik güven endeksi kasımda yüzde 1,3 gerileyerek 95,3 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olmasıysa genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayımladı. Buna göre endeks ekimde 96,5 iken yüzde 1,3 gerileyerek 95,3’e düştü.
Kasımda Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artarak 75,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 103,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 azalarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 91,0 değerini aldı.