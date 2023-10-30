TÜİK’e göre ekimde ekonomiye güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 1,2 yükseldi.
Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında puanlanıyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
TÜİK ekime ilişkin ekonomik güven endeksi verilerine açıkladı.
Buna göre endeks eylülde 95,4 iken ekimde yüzde 1,2 artışla 96,5’e çıktı.
Geçen aya göre ekimde tüketici güven endeksi yüzde 4,4 yükselişle 74,6, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0,2 artarak 105,3, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 artışla 113,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 yükselişle 89,1, perakende ticaret sektörü güven endeksiyse yüzde 3,3 azalışla 113,9 değerini aldı.