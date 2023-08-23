Tüketici güveni seçimden bu yana 23 puan düştü

Rekabet Kurumu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği gerekçesiyle emlak ve vasıta satış/kiralama platform hizmeti Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ’ye (sahibinden.com) 40,1 milyon lira idari para cezası uyguladı ve firmaya bazı yükümlülükler getirdi.