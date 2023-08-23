Tüketici güveni seçimden bu yana 23 puan düştü

Tüketici güven endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 15,1 azalarak 68 puana geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası (MB) işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuzda 80,1’ken ağustosta yüzde 15,1 oranında azalarak 68,0 oldu.
Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında puanlanıyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
Seçimlerin olduğu Mayıs 2023’te tüketici güven endeksi 91 puanla zirvedeydi. Endeks, seçimden beri 23 puan düştü.
Endeks, Haziran 2022’de 63,4’tü. Bu ayki oransa Haziran 2022’den beri en düşük oran.