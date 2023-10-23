Tüketici güven endeksi 3,1 puan yükseldi

Tüketici güven endeksi ekimde 3,1 puan artarak 74,6’ya yükseldi.

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Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında puanlanıyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekime ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla yüzde 4,4 arttı. Eylülde 71,5 olan endeks, 3,1 puan artarak ekimde 74,6 olarak kayda geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, aylık bazda yüzde 6,1 artışla 59,7’ye çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, eylülde 68,9 iken bu ay yüzde 5,4 artışla 72,6’ye yükseldi.

Eylülde 68 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 7,2 artışla bu ay 72,9’a çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise eylülde 92,7 iken, ekimde yüzde 0,5 yükselişle 93,2 olarak hesaplandı.