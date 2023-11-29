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Yaramazlara biraz batar!

Bankaların net karı ilk 10 ayda yüzde 45 arttı

Bankacılık sektörü, yılın ilk 10 ayında 486 milyar TL net kar elde etti.

Fotoğraf: AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankacılık sektörünün toplam net karı ilk 10 ayda yıllık yüzde 45 arttı.


BloombergHT’nin aktardığına göre ekim itibarıyla sektörün takipteki alacaklarının toplam nakdi kredilere oranı yüzde 1,54. Bu oran Ekim 2022’de yüzde 2,23 seviyesindeydi.

Çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 15. Ekim 2022’de de bu oran yüzde 15’ti.

Sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18.

Toplam aktifler 21,8 trilyon TL. Ekim 2022’de bu rakam 13,5 trilyon TL’ydi.

Toplam kredilerse 11 trilyon TL. Geçen yıl aynı dönemde toplam krediler 7,03 trilyon TL’ydi.

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