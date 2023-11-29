İstanbul'da fırtına ve kuvvetli yağış: Bir ölü

İstanbul’da fırtına ve şiddetli yağışın etkisiyle direğin devrilmesiyle yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.
İstanbul valiliği kentteki fırtına ve kuvvetli yağışın bilançosunu şöyle açıkladı:
- İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanında seferler planlandığı şekilde devam etmektedir.
- İDO 7, BUDO 5 olmak üzere toplam 17 sefer olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiş, boğaz trafiği iki yönlü trafiğe kapatılmıştır.
- Ekiplerimiz, İstanbul genelinde dokuz su baskını, 27 çatı uçması, 43 ağaç devrilmesi, bir toprak kayması, 66 tehlike arz eden parça ve iki direk devrilmesi olmak üzere toplam 148 olaya müdahale etmiştir.
- Saat 01.07’de Bakırköy İlçesi Zeytinburnu sahilinde Kadriye Ana’ isimli yakıt yüklü gemi kıyıya yakın bölgede karaya oturmuş olup, gemi mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır.
- Saat 02.44’de Kağıthane ilçesi Emniyet evleri mahallesi Büyükdere caddesinde direk devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.
- Saat 10.42’de Eyüpsultan İlçesi Esentepe mahallesi Gaziosmanpaşa caddesi üzeri inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucunda üç adet gece kondu tedbir amaçlı boşaltılmış, evlerde yaşayan vatandaşlar otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir.