Meteoroloji'den yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) üç ili turuncu, 20 ili sarı kodla uyardı.

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MGM Aydın, Balıkesir ve İzmir’i turuncu; Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce’yi sarı kodla uyardı.

Buna göre Aydın, Muğla ve Tekirdağ’da gök gürültülü sağanak yağış, Kastamonu, Kütahya, Sinop, Zonguldak, Düzce, Bolu, Çanakkale, Ordu, Samsun, Bartın ve Karabük’te şiddetli rüzgar, diğer illerde hem gök gürültülü sağanak yağış hem de şiddetli rüzgar bekleniyor.

MGM vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riskiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.