Akşam Postası / 28 Ağustos 2023

Kılıçdaroğlu, Akşener sorusuna ‘nezaketen’ yanıt vermedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ve partisini hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki soruyu ‘saygısızlık ve nezaketsizlik yapmamak için’ yanıtlamadı.

Merkez Bankası’ndan bankalara KKM talimatı

Merkez Bankası (MB), kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasına ilişkin bankalara talimat gönderdi.

Daron Acemoğlu: Bu kadar seçim kaybeden bir ana muhalefet liderinin başta kaldığı başka ülke bilmiyorum

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu, “Ben, bu kadar seçim kaybeden bir ana muhalefet partisi genel başkanının parti başında kaldığı başka bir ülke bilmiyorum” dedi.

Bir kararlılık mesajı da MB başkanından

Faizin 7,5 puan artırılarak yüzde 25’e çekilmesinden sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan da ‘kararlılık’ mesajı geldi.

Ege Denizi’nde göçmen botu battı: En az beş ölü

Türkiye’den yola çıkarak Yunan adalarına ulaşmaya çalışan göçmenleri taşıyan iki botun batması sonucu en az beş kişi yaşamını yitirdi.

Carrefour Esenyurt depoda, iş bırakan işçilerin talepleri kabul edildi

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Carrefour deposunda iş bırakan işçilerin talepleri kabul edildi.

Suudi Arabistan’la ‘madencilik işbirliği’ anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile görüştüklerini ve madencilik alanında işbirliğinin önünü açacak bir mutabakata imza attıklarını söyledi.