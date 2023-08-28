Borsa günü rekor tazeleyerek tamamladı

Gün içinde en düşük 7.837,07, en yüksek 8.008,78 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,92 artışla 7.941,73 puandan tamamladı.

Fotoğraf: AA

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 271,28 puan ve yüzde 3,28 yükselişle 8.536,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 76’sı prim yaptı, 23’ü geriledi.

Şişecam, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Tüpraş ve Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 4,4 azalışla 1 milyon 622 bin liradan tamamladı.

Merkez Bankası (MB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,5086 lira, satışta 26,6148 lira olarak açıkladı. MB, önceki efektif kurunu alışta 26,3876 lira, satışta 26,4933 lira olarak belirlemişti.