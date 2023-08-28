Daron Acemoğlu: Bu kadar seçim kaybeden bir ana muhalefet liderinin başta kaldığı başka ülke bilmiyorum

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu, “Ben, bu kadar seçim kaybeden bir ana muhalefet partisi genel başkanının parti başında kaldığı başka bir ülke bilmiyorum” dedi.

Acemoğlu ve Kılıçdaroğlu, 11 Ekim 2022’de ABD’de görüşmüştü. (Fotoğraf: CHP)

28 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 52,18’le, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek yeniden cumhurbaşkanı olmuştu. Kılıçdaroğlu, 2010’da 61 yaşından bu yana Türkiye’nin ana muhalefet partisi lideri.

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Acemoğlu, “Erdoğan’ın kişisel özelliklerini bir yana koysanız da dünyanın her tarafında, herhangi bir lider bir ülkede 10-15 sene iktidarda kaldığı vakit bunun olumsuz etkilerini görüyoruz” diyerek bunun ‘ekonomi ve demokrasi üzerinde kötü etkisi olduğunu’ anlattı.

‘11 mi oldu, 12 mi oldu kaybedilen seçim sayısı?‘

Acemoğlu, bunun üzerine seçimi kaybetmesine rağmen istifa etmeyen Kılıçdaroğlu’nun da bu ‘model’e girip girmediğine dair bir soruyu şöyle yanıtladı:

“Kesinlikle. Bunun nedenlerinden birincisi Türkiye’de her şeyin çok hiyerarşik olması. Başa çıkan o hiyerarşiyi kullanıyor. İkincisi seçim kanunu, parti kanunu başa geçenin delegeler üzerinde çok fazla etkisi olmasını sağlıyor. Bu ikisini bir araya koydunuz mu; gücü elinde toplama güdüsü, yüksek hiyerarşiden dolayı ve kanunlar da buna izin veriyor. Ben, bu kadar seçim kaybeden bir ana muhalefet partisi genel başkanın parti başında kaldığı başka bir ülke bilmiyorum. 11 mi oldu, 12 mi oldu kaybedilen seçim sayısı? Varsa bilen, buna bir örnek versin.”

Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği seçimler

Kılıçdaroğlu, partisinin genel başkanıyken beş genel seçim, iki referandum, üç de cumhurbaşkanlığı seçimi kaybetti. Girdiği iki yerel seçimde partisi belediyelerin çoğunluğunu alamazken, CHP’nin 2019’da büyükşehirlerdeki başarısı zafer olarak görülüyor.

CHP lideri olarak 13 yılda hiç seçim kazanamayan Kılıçdaroğlu, 2009’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yarıştığı AKP’li Kadir Topbaş’a da yenilmişti.