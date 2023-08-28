Bankalar, TL mevduat faizlerini yüzde 40’tan açacakmış

Merkez Bankası’nın kararıyla TL mevduata dönüşüm hedeflerini tutturmak zorunda olan bankaların bu kapsamdaki faizlerini yüzde 40’tan açması bekleniyor.

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bugün faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25’e çıkarmıştı. Faiz açıklanmadan önce Merkez Bankası, KKM’den TL mevduata dönüşün önünü açmak için yeni bir karar almıştı.

Bankacılık sektörü bu kararlar gereği TL dönüşlü KKM hesaplarından yüzde 50, döviz dönüşlü KKM hesaplarından ise yüzde 5 TL vadeli mevduata dönüşüm hedefini tutturmak zorunda. Uygulamalarda hesaplama tarihi bugün başlıyor. Bunu tutturamayan bankalar menkul kıymet alımı ile karşı karşıya kalacak.

Ekonomim’den Şebnem Turhan’a bilgi veren bankacılık sektörü kaynakları geçen hafta hafif kıpırdanma başlayan TL mevduat faizlerinde asıl hareketin bu hafta olmasını bekliyor. Yüzde 30’un üzerine gelen üç aya kadar vadeli TL mevduat faizlerinin yüzde 35- 40 seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.