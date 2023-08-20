Merkez Bankası’ndan ‘KKM’yi azaltma’ düzenlemesi 

Merkez Bankası’nın (MB) Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ’inde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle KKM’nin azaltılması hedefleniyor. Yapılan açıklamadaysa “Kur koruması bulunmayan Türk lirası payı seviyesinde artış hedefine geçilmesine, karar verilmiştir” dendi.

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Geçen hafta açıklanan verilere göre; KKM gideri temmuzda 34,5 milyar liraya çıkarak aylık bazda 2023 zirvesini görmüştü. Böylelikle yılın ilk yedi ayında toplam KKM gideri 59,5 milyar liraya yükselmişti.

MB’nin KKM’ye ilişkin yeni tebliğleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM’ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

Yapılan düzenlemelerle TL mevduatların artması, kur korumalı hesaplardan TL mevduata geçiş sağlanarak KKM’nin azaltılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Merkez Bankası’nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.

MB’den açıklama

Alınan yeni kararlarla ilgili Merkez Bankası’ndan da açıklama geldi. Açıklama şöyle:

*Para Politikası Kurulu’nun 20 Temmuz 2023 tarihli kararında makro finansal istikrarı güçlendirecek ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği ifade edilmiştir.

*Sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre menkul kıymet tesis ve zorunlu karşılık uygulamasına son verilmiştir.

*Yapılan düzenlemelerle Türk lirası mevduatlar artarken, kur korumalı hesaplardan Türk lirası mevduata geçiş sağlanarak kur korumalı mevduatın azaltılması gözetilmektedir.

*Böylece, Türk lirası vadeli mevduat desteklenerek makro finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

*Bu kapsamda, Merkez Bankasınca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan Türk lirası hesaplara geçiş ve kur korumalı hesapların belli oranda yenilenmesinin hedeflenmesine,

*Kur koruması bulunmayan Türk lirası payı seviyesinde artış hedefine geçilmesine, karar verilmiştir.

*Sadeleşme süreci ve kur korumalı mevduatın Türk lirası mevduata geçişine ilişkin adımlar Para Politikası Kurulu’nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda devam edecektir.