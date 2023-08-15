Cebimizden çıktı: KKM’ye bir ayda 34,5 milyar lira gitti

Kur korumalı mevduat (KKM) gideri temmuzda 34,5 milyar liraya çıkarak aylık bazda 2023 zirvesini gördü. Böylelikle yılın ilk yedi ayında toplam KKM gideri 59,5 milyar liraya yükseldi.

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KKM’nin bütçeye yükü mayısta 1,63 milyar lira, hazırandaysa 20,6 milyar liraya yükselmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu‘nca yayımlanan verilere göre KKM’nin toplam büyüklüğü 4 Ağustos haftası itibariyle 3,28 trilyon lira olmuştu.

KKM gideri temmuzda 34,5 milyar lirayla bu yılın en yüksek aylık seviyesini gördü.

KKM giderleri, ocak-mayıs arasında aylık bazda 600 milyon lirayla 1,6 milyar lira arasında seyrederken son iki ayda hayli yükseldi.

Merkezi bütçede cari transferler altında yer alan toplam KKM gideri de yılın ilk yedi ayında 59,5 milyar liraya ulaştı.

KKM’nin merkezi bütçeye maliyeti geçen yıl 92,5 milyar lira olmuştu.