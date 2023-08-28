Ege Denizi’nde göçmen botu battı: En az beş ölü

Türkiye’den yola çıkarak Yunan adalarına ulaşmaya çalışan göçmenleri taşıyan iki botun batması sonucu en az beş kişi yaşamını yitirdi.

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Yunanistan’ın Midilli ve Sisam adalarına gitmeye çalışan sığınmacı botlarının batması sonucu en az beş kişi yaşamını yitirdi. DW Türkçe’nin ERTNews televizyonundan aktardığına bottaki 18 kişiyse kurtarıldı.

Yine bugün sabah saatlerinde Sisam adası açıklarında da 37 göçmeni taşıyan bir bot battı. Botun göçmenler tarafından kasıtlı olarak batırıldığı iddia edilirken, Sahil Güvenlik aralarında küçük bir çocuğun da bulunduğu 36 kişinin kurtarıldığını, bir kadınınsa yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sahil Güvenlik, göçmenlerin ya da insan tacirlerinin botları kasıtlı olarak batırdığını savunuyor ve Yunan yetkililerinin bu nedenle botları Türk sularına gönderemediğini ve batan tekne ya da bottaki göçmenleri kurtarma yükümlülüğü olduğunu belirtiyor. Ancak göçmenlerin bazılarının yüzme bilmemesi nedeniyle sık sık can kayıpları yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) geçen yıl kamuoyuyla paylaştığı verilere göre, 2022’de 343 kişi deniz yoluyla Yunanistan’a gitmeye çalıştığı sırada yaşamını yitirmişti.