Suudi Arabistan’la ‘madencilik işbirliği’ anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile görüştüklerini ve madencilik alanında işbirliğinin önünü açacak bir mutabakata imza attıklarını söyledi.

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TRT Haber’de konuşan Bayraktar, anlaşmanın elektrikli araçlar, güneş paneli gibi alanlarda yeni teknolojilerde ihtiyaç duyulan kritik madenlerle ilgili işbirliğini içerdiğini söyledi.

Bakana göre Suudi Arabistan’ın özellikle yeşil hidrojen, rüzgar ve güneş panellerine ilgisi büyük.