Bir kararlılık mesajı da MB başkanından

Faizin 7,5 puan artırılarak yüzde 25’e çekilmesinden sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan da ‘kararlılık’ mesajı geldi.

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Şimşek, 750 baz puanlık faiz artışından hemen sonra Twitter’dan ‘kararlılık’ mesajı paylaşmıştı: “Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…”

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’le birlikte Ankara’da kuyumculuk sektörünün temsilcileriyle görüşen Erkan, buradaki konuşmasında şunları söyledi:

“2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini oluşturmak için Enflasyon Raporu toplantımızda kamuoyuyla paylaştığımız yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz.”

Çelik ise hükümet olarak makro dengeleri tesis etmekle işe başladıklarını ve önlemlerin reel sektör üzerindeki yan etkilerini titizlikle takip ederek gerekli önlemleri alıp ilgili sektörlerin ihracattaki rekabetçi güçlerini geliştirmek istediklerini anlattı.

Türkiye’de altın ithalatında son dönemde dikkat çekici artışlar yaşandığı ve bu durumun cari açık üzerinde de etkili olduğu belirtilen toplantıda, geçiş sürecinde finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik makroihtiyati tedbirlerin uygulandığına dikkat çekildi. Diğer yandan, mücevher ihracatçıları gibi üretici kesimlerin desteklenmeye devam edileceği belirtildi.

Başkan Erkan, 27 Temmuz’daki Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısında, “Güçlü bir parasal sıkılaştırma sürecini haziran ayında başlattık. Bu sürecin, kademeli, dengeli ve istikrarlı olacağını vurguladık” demişti.