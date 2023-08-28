Carrefour Esenyurt depoda, iş bırakan işçilerin talepleri kabul edildi

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Carrefour deposunda iş bırakan işçilerin talepleri kabul edildi.

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Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nın (DGD-SEN) aktardığına göre perakende marketler zinciri Carrefour’un Esenyurt deposunda promosyonlarının ödenmesi için bir haftadır süren mesaiye kalmama eylemleri sonrası cumartesi öncü işçiler işten atıldı.

Depo işçileri, bu sabah işten atılan arkadaşlarının işe geri alınmasını ve promosyonlarının ödenmesini talep ederek iş bıraktı.

Sendika bir saat sonra işçilerin taleplerinin kabul edildiğini duyurdu. İşten atılan işçiler geri alınacak ve promosyonlar ekimde ödenecek.