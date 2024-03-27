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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 27 Mart 2024

Bir tarafta açlık bir tarafta israf: Her gün bir milyardan fazla öğün çöpe atılmış

Dünyada milyonlarca kişi açlık çekerken aynı zamanda günde bir milyardan fazla öğünün çöpe atıldığı öğrenildi.

Ali Koç masadaki üç seçeneği sıraladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çekilme gündemiyle toplanacakları masada üç seçeneğin olduğunu söyledi.


Olaylı derbinin sevkleri neden gecikti?: İşte iki temel neden

Trump çareyi İncil satışında buldu: Bu benim en sevdiğim kitap

Dolandırıcılık davasından aldığı milyon dolarlık cezayla boğuşan ABD’nin eski başkanı Donald Trump İncil satmaya başladı.

Tayland’da eşcinsel evliliğe ilk onay

Tayland parlamentosunun alt kanadı eşcinsel evliliklere yasal zemin getiren tasarıyı kabul etti.

Rapor: Yapay zeka, dolandırıcılığı kolaylaştırdı

ABD Hazine Bakanlığı’nın paylaştığı raporda, yapay zekanın dolandırıcıların finansal firmalara daha karmaşık saldırılar düzenlemesini kolaylaştırdığı kaydedildi.

Milli gelirin büyükşehirlerde dağılımı: Yüzde 60’ı CHP, yüzde 22,1 AKP yönetiminde

CHP’li belediyelerin yönetimde olduğu büyükşehirlerin, gayrisafi yurt içi hasıladaki (GSYH) toplam payı yüzde 60. AKP’li belediyelerdeyse bu oran yüzde 22,1.

Kanser tedavileri kalp ve damarları bozuyor

Koç, Özbek ve Doğan PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Trabzon’da alt yapı çalışması sırasında göçük: Üç işçi öldü

Trabzon’un Hayrat ilçesinde içme suyu hattı çalışmaları sırasında toprak kaydı. Göçük altında kalan üç işçi hayatını kaybetti.

Türkiye’de yaşlı nüfus oranı yüzde 10’un üzerinde

Türkiye’de 65 ve üstü yaştaki nüfus beş yılda yüzde 21,4 artarak geçen yıl 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2023 itibarıyla yüzde 10,2’ye çıktı.

Üniversitelerin yarısında öğrenci başına düşen kitap sayısı dörtten az

Türkiye’deki üniversitelerde öğrenci başına düşen ortalama basılı kitap sayısı 6,98.

Titanik’te Rose’u hayatta tutan kapı dekoru 718 bin dolara satıldı

Jahrein, Kılıçdaroğlu’na tazminat ödeyecek

Jahrein lakabıyla bilinen Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 20 bin lira tazminat ödeyecek.

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Zamlı memur maaşları belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin 2024’ün ikinci altı ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belli oldu.