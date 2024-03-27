Bir tarafta açlık bir tarafta israf: Her gün bir milyardan fazla öğün çöpe atılmış
Dünyada milyonlarca kişi açlık çekerken aynı zamanda günde bir milyardan fazla öğünün çöpe atıldığı öğrenildi.
Ali Koç masadaki üç seçeneği sıraladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çekilme gündemiyle toplanacakları masada üç seçeneğin olduğunu söyledi.
Olaylı derbinin sevkleri neden gecikti?: İşte iki temel neden
Trump çareyi İncil satışında buldu: Bu benim en sevdiğim kitap
Dolandırıcılık davasından aldığı milyon dolarlık cezayla boğuşan ABD’nin eski başkanı Donald Trump İncil satmaya başladı.
Tayland’da eşcinsel evliliğe ilk onay
Tayland parlamentosunun alt kanadı eşcinsel evliliklere yasal zemin getiren tasarıyı kabul etti.
Rapor: Yapay zeka, dolandırıcılığı kolaylaştırdı
ABD Hazine Bakanlığı’nın paylaştığı raporda, yapay zekanın dolandırıcıların finansal firmalara daha karmaşık saldırılar düzenlemesini kolaylaştırdığı kaydedildi.
Milli gelirin büyükşehirlerde dağılımı: Yüzde 60’ı CHP, yüzde 22,1 AKP yönetiminde
CHP’li belediyelerin yönetimde olduğu büyükşehirlerin, gayrisafi yurt içi hasıladaki (GSYH) toplam payı yüzde 60. AKP’li belediyelerdeyse bu oran yüzde 22,1.
Koç, Özbek ve Doğan PFDK’ya sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
Trabzon’da alt yapı çalışması sırasında göçük: Üç işçi öldü
Trabzon’un Hayrat ilçesinde içme suyu hattı çalışmaları sırasında toprak kaydı. Göçük altında kalan üç işçi hayatını kaybetti.
Türkiye’de yaşlı nüfus oranı yüzde 10’un üzerinde
Türkiye’de 65 ve üstü yaştaki nüfus beş yılda yüzde 21,4 artarak geçen yıl 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2023 itibarıyla yüzde 10,2’ye çıktı.
Üniversitelerin yarısında öğrenci başına düşen kitap sayısı dörtten az
Türkiye’deki üniversitelerde öğrenci başına düşen ortalama basılı kitap sayısı 6,98.
Jahrein, Kılıçdaroğlu’na tazminat ödeyecek
Jahrein lakabıyla bilinen Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 20 bin lira tazminat ödeyecek.