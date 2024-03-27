Prenses Diana’nın 1997’deki değiştirilmiş fotoğrafı, komplo teorilerini ateşledi.

Prenses Diana’nın 1997’de çekilmiş bir fotoğrafının yapay zeka tarafından yeniden oluşturulmuş ve onu daha yaşlı gösteren hali, hala hayatta olduğuna dair sahte anlatılarla birlikte internette paylaşılmıştı.

Görsel: Instagram: @alperyesiltas

Diana, 31 Ağustos 1997’de, henüz 36 yaşındayken Paris’te geçirdiği bir araba kazasında hayatını kaybetti.

Reuters’in haberine göre, yapay zekayla yapılan fotoğraf Facebook’ta “Lady Diana yaşıyor. Bu fotoğraf 20 Mart 2024 Çarşamba günü çekilmiştir” alıntısıyla yeniden paylaşıldı. Gönderinin altına “O hala oyuncak bebek gibi” ve “Sonunda Diana’yı görmek çok güzel” şeklinde yorumlar geldi.

Görsel: Instagram: @royalfocus1

Ancak görüntü, mevcut bir fotoğrafın düzenlenmiş bir versiyonu. Fotoğrafın orijinali, Kraliyet ailesi fotoğrafçısı Tim Rooke tarafından Ağustos 1997’de, Diana’nın Bosna Hersek ziyaretinde bir voleybol maçı sırasında çekildi.

Düzenlenen fotoğrafsa Türkiye’de yaşayan fotoğrafçı Alper Yeşiltaş’ın yapay zeka kullanılarak oluşturduğu “Hiçbir şey olmamış gibi” adlı fotoğraf koleksiyonunun bir parçası. Sanatçı bu fotoğrafı ilk olarak 17 Eylül 2022’de Instagram hesabından yayınlamıştı.

Yeşiltaş, Reuters’e gönderdiği bir e-postada, görselin yapay zeka teknolojisinin desteğiyle oluşturulduğunu ve Diana’nın bugün hayatta olsaydı nasıl görünebileceğini göstermeyi amaçladığını söyledi: “Bu eseri yapmaktaki amacım, tüm çalışmalarımda olduğu gibi, sanat ve teknolojinin sınırlarını keşfetmek, geçmiş, bugün ve gelecek üzerine düşünmeye çağrıştırmaktı.”

Sanatçının koleksiyonu ayrıca Freddie Mercury ve Jimi Hendrix gibi diğer ünlülerin değiştirilmiş fotoğraflarını da içeriyor.