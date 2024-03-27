Titanik filminde Kate Winslet’in canlandırdığı Rose karakterinin üstüne çıkarak hayatta kaldığı tahta parçası açık arttırmada 718 bin 750 dolara (yaklaşık 23 milyon 650 bin lira) satıldı.

Fotoğraf: 20th Century Fox

Titanik hayranları arasında çok fazla tartışılan kapı dekoru, restoran ve tatil köyü zinciri Planet Hollywood’a ait sahne eşyaları ve kostümlerinin açık arttırmasında satıldı.

Yüzen parçanın Rose’un aşkı Jack’i de taşıyacak ve donmaktan kurtaracak kadar büyük olup olmadığı merak ediliyordu.

Müzayedeyi düzenleyen Heritage Auctions’a göre satılan parça 1912 Titanik faciasından kurtarılan bir enkaz parçasından esinlenerek yapılmıştı. Genellikle kapı sanılan süslü yapı, gerçekte birinci salon girişinin hemen üzerindeki kapı çerçevesinin bir parçasıydı. Hem kurtarılan enkaz parçası hem de filmdeki kapı dekoru gemi yapımcısı Harland and Wolff’un gösterişli tasarım anlayışını yansıtıyor.

Gişe rekorları kıran 1997 yapımı filmde, geminin batmasından sonra Leonardo Di Caprio’nun canlandırdığı Jack karakteri yüzen parçanın yalnızca sevgilisini taşıyabileceğini düşünüyor ve Kate Winslet’in canlandırdığı Rose karakterini kapının üzerinde tek başına durmaya zorluyor. Ardından suda kalan Jack dondurucu Atlantik’te daha fazla dayanamıyor ve donarak okyanusun derinliklerinde kayboluyor.

Mythbusters’ın 2012’deki bir bölümünde Titanik’in yönetmeni James Cameron, bu sahne nedeniyle Rosu’u ‘bencil’ ve Jack’i ‘aptal’ olarak niteleyen onlarca e-posta aldığını açıklamıştı. Cameron, “Belki hata yaptık, tahta biraz daha küçük olmalıydı ama adam senaryoya göre ölüyor” diyerek tartışmalara son vermişti.