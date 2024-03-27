Türkiye’deki üniversitelerde öğrenci başına düşen ortalama basılı kitap sayısı 6,98.

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Milliyet’ten Ozan Ömer Kadüker’in ‘YÖK 2023 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’ndan aktardığına göre üniversitelerde öğrenci başına düşen ortalama basılı kitap sayısı 6,98. Vakıf üniversitelerinde bu sayı 8,54’ken devlet üniversitelerinde 6,1.

Öğrenci başına 10 ve üzeri basılı kitap düşen üniversite sayısı 33, 20 kitaptan fazla düşen üniversite sayısı 8. Bunların beşi vakıf üniversitesi.

Üçü devlet olmak üzere dört üniversitedeyse öğrenci başına bir kitap bile düşmüyor. Üniversitelerin 89’unda da öğrenci başına düşen kitap sayısı 1 ile 4 arası.

Türkiye’de 129 devlet ve 75 vakıf üniversitesi bulunuyor. Ayrıca dört tane de vakıf meslek yüksekokulu bulunmaktadır.

208 üniversitenin 93’ündeyse öğrenci başına düşen kitap sayısı dörtten az. Bu da üniversitelerin yaklaşık yarısı.