Milyonlarca kişinin açlıktan kırıldığı bir dönemde günde bir milyardan fazla öğünün çöpe atıldığı öğrenildi.

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Söz konusu veri Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) 2022’ye ilişkin raporunda yer alıyor.

DW Türkçe’nin rapordan aktardığına göre dünya genelinde 780 milyondan fazla kişi açlıkla mücadele ediyor.

Diğer taraftansa her gün bir milyardan fazla öğün israf ediliyor.

Gıda israfının yüzde 60’ında evler, yüzde 28’inden gastronomi sektörü ve yüzde 12’sinden de süpermarket, kasap gibi perakende satış yerleri sorumlu.

Dünyadaki her insan yılda ortalama 132 kilogram gıda israf ediyor. Çöpe atılan yiyeceklerin toplam değeri 1 trilyon doları aşıyor.

UNEP İcra Direktörü Inger Andersen rapora ilişkin şunları söyledi:

“Gıda israfı küresel bir trajedi. Bugün milyonlarca insan açlık çekerken, dünyanın her yerinde gıda israfı yaşanıyor.”