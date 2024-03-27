Dolandırıcılık davasından aldığı milyon dolarlık cezayla boğuşan ABD’nin eski başkanı Donald Trump İncil satmaya başladı.

Donald Trump.

Trump kasımda başkanlık için mevcut başkan Joe Biden’la yarışacak.

Ancak Trump’ın başı emlak dolandırıcılığından aldığı 354,9 milyon dolar (11 milyar 449 milyon lira) cezayla dertte.

Bağış kampanyasından da istediği sonucu alamayan Trump çareyi İncil satışında buldu.

Truth Social hesabında paylaştığı videoda, seçmenlerini İncil satın almaya çağırdı.

Bu hafta kutlanacak ‘Kutsal Cuma’ ve ‘Paskalya’ bayramlarına işaret eden Trump, şöyle konuştu:

“Tüm Amerikalıların evlerinde bir İncil’e ihtiyacı var ve bende de çok var. Bu benim en sevdiğim kitap. Bu İncil’i almanızı desteklemekten ve teşvik etmekten gurur duyuyorum.”

Trump’ın satın alım için yönlendirdiği internet sitesinde İncil 59,99 dolara (bin 930 lira) satılıyor.