Trump’a dolandırıcılıktan 355 milyon dolar ceza

Eski ABD Başkanı Donald Trump’a, New York’ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada 354,9 milyon dolar (10 milyar 948 milyon 200 bin lira) para cezası verildi.

Fotoğraf: AA

New York Başsavcısı Letitia James, Trump’ı, üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar (111 milyar 24 milyon lira) fazla göstermekle suçlamıştı.

Başsavcı, Trump ve çocuklarının New York’ta bir daha şirket kurmamasını, beş yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 370 milyon dolar (11 milyar 410 milyon 800 bin lira) para cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Ve karar çıktı. Trump’a 354,9 milyon dolar para cezası verildi.

Ayrıca Trump üç yıl boyunca New York’taki herhangi bir şirkette görev alamayacak ve bu süre boyunca bankalardan kredi çekemeyecek.

Temyiz yolu açık

Karar Trump’ın ’emlak imparatorluğu’ için bir tehdit. Trump kararı temyize götürecek.

Suçlamaları reddeden Trump davayı ‘siyasi bir kan davası’ olarak nitelendiriyor.

Trump dava için daha önce de ‘düzmece’ diyerek “Bilmenizi isterim ki mali bilançolarım muhteşemdir” ifadesini kullanmıştı.