Trump, hakkındaki dolandırıcılık davasına bakan yargıcı ‘ajan’ ilan etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla hakkında görülen duruşmaya katılmak için geldiği mahkemede, davanın ‘siyasi nedenle’ açıldığını savundu.

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AA’nın haberine göre Manhattan’daki eyalet Yüksek Mahkemesinde başlayan davanın ilk gününde gönüllü olarak duruşmaya katılan Trump, savunma makamında oturarak savcılık tarafının ve avukatlarının sunumlarını dinledi.

Davada açılış konuşmasını yapan Başsavcılık ofisi avukatı Kevin Wallace, Trump ve ailesinin emlak sektöründe gayrimenkul değerleri hakkında yıllarca yalan söylediklerini belirtti.

Wallace, Trump’ın şirketinin, gayrimenkulleri aşırı değerli göstererek kredi alımlarında 100 milyonlarca dolar kazanç sağladığını kaydederek, “Zayıflıklarını gizlediler ve bu bankaları yüz milyonlarca dolarlık risk almaya ikna ettiler. Sanıklar Forbes dergisine ya da televizyona abartı yapsalar da, New York’ta iş yaparken bunu yapamazlar” dedi.

Gün boyu süren duruşma için verilen öğle arasında konuşan Trump, Başsavcı Letitie James ile davaya bakan Yargıç Arthur Engoron’a sert eleştiriler yöneltti.

James’in kendisi, ailesi ve şirketlerine yönelik iddialarının ‘siyasi nedenle’ olduğunu öne süren Trump, “Eğer başkanlığa tekrar aday olmasaydım, eğer anketlerde önde gitmeseydim, bu davaların hiçbiri olmayacaktı” diye konuştu.

“Bu cadı avını kendim izlemek istedim” diyerek duruşmaya geldiğini belirten Trump, “Bu, ABD seçimlerine müdahale etme amaçlı saf bir cadı avıdır. Bu tamamen yasa dışıdır” ifadelerini kullandı.

Davaya bakan Yargıç Engoron’u da ‘demokrat’ ve ‘ajan’ olarak niteleyen Trump, “Bu, görevden alınması gereken bir yargıçtır. Bu, bazılarının yaptığı şeyden dolayı suçlanabileceğini söylediği bir yargıç. Davada zaten kararını vermiş bir yargıçla aylarca burada kalacağız. Bu çok saçma” dedi.

Aralık ortasına kadar sürmesi beklenen söz konusu yargılama sonucunda yargıç Engoron, Trump şirketlerine ne kadar para cezası verileceği, New York eyaletinde iş yapma ehliyetlerinin iptal edilip edilmeyeceği gibi konular üzerinde karara varacak.

Davanın cezai değil sivil dolandırıcılık davası olması ve savunma tarafının talep etmemesi nedeniyle mahkemede jüri bulunmuyor. Yargılama sonucunda herhangi birinin hapis cezası alması öngörülmüyor.