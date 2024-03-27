CHP’li belediyelerin yönetimde olduğu büyükşehirlerin, gayrisafi yurt içi hasıladaki (GSYH) toplam payı yüzde 60. AKP’li belediyelerdeyse bu oran yüzde 22,1.
Türkiye’nin toplam GSYH’si 26 trilyon 276 milyar 307 milyon lira.
30 büyükşehir belediyesinden 11’i CHP, 15’iyse AKP’li belediye başkanları tarafından yönetiliyor.
Doğruluk Payı raporuna göre CHP’nin yönetimde olduğu büyükşehir belediyelerinin GSYH içindeki payı yüzde 60, AKP’li belediyelerin yüzde 22,1.
CHP’li belediyelerin illere göre GSYİH oranlar şöyle:
- İstanbul yüzde 30,4
- Ankara yüzde 8,9
- İzmir yüzde 6,5
- Antalya yüzde 3,4
- Adana yüzde 2,1
- Mersin yüzde 2,1
- Tekirdağ yüzde 1,9
- Hatay yüzde 1,3
- Muğla yüzde 1,3
- Eskişehir yüzde 1,1
- Aydın yüzde 1
AKP’li belediyelerin illere göre GSYİH oranlar şöyle:
- Bursa yüzde 4,1
- Kocaeli yüzde 4,1
- Konya yüzde 2,1
- Gaziantep yüzde 2,1
- Kayseri yüzde 1,4
- Balıkesir yüzde 1,3
- Denizli yüzde 1,1
- Sakarya yüzde 1,1
- Samsun yüzde 1
- Kahramanmaraş yüzde 0,9
- Şanlıurfa yüzde 0,9
- Trabzon yüzde 0,6
- Malatya yüzde 0,5
- Erzurum yüzde 0,5
- Ordu yüzde 0,4
Kayyım yönetimindeki illere göre GSYİH oranlar şöyle:
- Diyarbakır yüzde 0,9
- Mardin yüzde 0,6
- Van yüzde 0,4