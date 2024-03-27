Jahrein lakabıyla bilinen Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 20 bin lira tazminat ödeyecek.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Sonuç (Jahrein).

Jahrein Temmuz 2023’te, Kılıçdaroğlu’nun kendisine ‘leblebi kafalı’ ve ‘demans hastası’ ifadeleri nedeniyle 200 bin liralık tazminat davası açtığını Twitter’dan duyurmuştu.

Söz konusu dava sonuçlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Jahrein’in 20 bin lira ödeyeceğini duyurdu: “7’nci genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na birçok kez densizce hakaretler savuran (Jahrein) Ahmet Sonuç’tan hesap sormaya devam ediyoruz. 4 Temmuz 2023 tarihli paylaşımı nedeniyle açmış olduğumuz davalardan biri bugün sonuçlandı. 20 bin lira tazminat kazandık.”