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Yaramazlara biraz batar!

Tayland’da eşcinsel evliliğe ilk onay

Tayland parlamentosunun alt kanadı eşcinsel evliliklere yasal zemin getiren tasarıyı kabul etti.

Fotoğraf: Arşiv. (Reuters)

Tayland Temsilciler Meclisi’ndeki 415 milletvekilinden 400’ünün “Evet” diyerek ezici çoğunlukla kabul ettiği yasa, evliliği bir erkek ve kadın arasında değil iki kişi arasındaki birliktelik olarak tanımlıyor.


DW Türkçe’nin haberine göre yasa LGBTİ+ çiftlere, vergi, miras, tıbbi tedaviye izni verme gibi konularda heteroseksüel çiftlerle eşit haklar sağlıyor.

Tasarının Senato ve Kral tarafından da onaylanması halinde Tayland eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Güneydoğu Asya ülkesi olacak.

Asya genelinde yalnızca Tayvan ve Nepal eşcinsel evliliği tanıyor.

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