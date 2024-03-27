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Yaramazlara biraz batar!

Olaylı derbinin sevkleri neden gecikti?: İşte iki temel neden

Trabzon’daki olaylı derbinin üzerinden 10 gün geçti. Disiplin sevklerinin henüz açıklanmamış olmasına ilişkin iki ana iddia var.

Fotoğraf: AA

Galatasaray’la şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, 17 Mart’ta konuk olduğu Trabzonspor’u 3-2 yenmeyi başarmıştı.


Bu zorlu virajı geçerek üç puanı alan sarı lacivertli oyuncular, bitiş düdüğüyle sahada sevinirken, Trabzonsporlu taraftarın saldırısına uğramıştı.

Sarı lacivertli bazı oyuncular da saldırıya gelen taraftarlara karşılık vermişti.

Fenerbahçe yönetimi bunun üzerine 2 Nisan’da çekilme gündemiyle olağanüstü toplanma kararı almıştı.

Bu konuda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkler 10 gün geçmesine rağmen açıklanmadı.

Sevkin bu kadar gecikmesinde iki temel neden öne sürülüyor.

1- Çekilme gündemiyle toplanacak Fenerbahçe’nin kararı bekleniyor. Bu toplantıdan önce karar verilmek istenmiyor.

2- Bu iddia da gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’ndan. Buna göre sahaya ilk atlayan maskeli saldırgana karşılık veren Bright Osayi Samuel’le ilgili gelen yeni görüntüler var. Bu görüntüler inceleniyor.

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