ABD Hazine Bakanlığı’nın paylaştığı rapora göre yapay zeka, dolandırıcıların finansal firmalara daha karmaşık saldırılar düzenlemesini kolaylaştırdı.

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ABD Hazine Bakanlığı’nın söz konusu raporu ‘Finansal Hizmetler Sektöründe Yapay Zekaya Özel Siber Güvenlik Risklerinin Yönetilmesi’ adını taşıyor.

Buna göre rapor kapsamında finansal hizmetler sektörü ve teknolojiyle ilgili 42 şirketle görüşüldü.

Yapay zekanın, dolandırıcıların finansal firmalara daha karmaşık saldırılar düzenlemesini kolaylaştırdığının altı çizildi.

Bunun sebebiyse basit. Suçlular hesaplara erişmek için ses veya videoyu daha gerçekçi bir şekilde taklit ediyor.

ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Nellie Liang, yapay zekanın finansal hizmetler sektöründe siber güvenliği ve dolandırıcılığı yeniden tanımladığına dikkat çekti.