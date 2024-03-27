Trabzon’un Hayrat ilçesinde içme suyu hattı çalışmaları sırasında toprak kaydı. Göçük altında kalan üç işçi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Balaban Mahallesi’nde içme suyu hattı çalışmaları sırasında toprak kaydı. Üç işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili valilik açıklaması şöyle: “Olay yerinde yürütülen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde işçilerin cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Vefat eden üç işçimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileriz.”
Ekiplerin toprak altından çıkarttığı Mehmet Mahmut Allahverdi, İbrahim Keskin ve Dinçer Uzunosmanoğlu’nun cesedi Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.