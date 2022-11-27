Akşam Postası / 27 Kasım 2022

Babacan: Mart 2023’te baskın seçim olma ihtimali var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Mart 2023’te bir baskın seçim olma ihtimali var. Teşkilatlarımız buna şimdiden hazır” dedi.

Eczacılar Ankara’dan seslendi: Sorunlarımız görmezden geliniyor

‘Büyük Eczacı Mitingi’ için Ankara’da bir araya gelen eczacılar, sorunlarının görmezden gelindiğini vurguladı.

Kadıköy’de kadınların eylemine polis müdahalesi: Gözaltılar var

Kadın ve LGBTİQ+ örgütleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, bugün için Kadıköy İskelesi’nde eylem çağrısında bulunmuştu. Polis, alandaki kişileri gözaltına alıyor.

Rapor: Trabzon’da üç yıl önceki sel felaketinin nedeni kontrolsüz hafriyat

Trabzon’un Araklı ilçesinde üç yıl önce sekiz kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin kaybolduğu sel felaketine dair açıklanan raporda dere yatağına kontrolsüz döküldüğü saptanan hafriyatın taşkına neden olduğu belirtildi.

Nebati’den ‘vergi kaçakçılığı’ açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, müfettişlerin incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığıyla ilgili “4,5 milyar TL’yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik ve geri aldık, ilgililer hakkında 12 milyar TL’yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik” dedi.

Bakanlık: Konya’da barınakta bulunan hayvanlar sağlık taramasından geçirilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, hayvanların kötü muameleye maruz kalıp kalmadıklarının tespiti için sağlık taraması ve muayene gerçekleştirileceğini bildirdi.

Araştırma: Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi astım krizi riskini artıyor

Britanya’da yapılan bir araştırma, Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin, astım krizi geçirme riskini iki katına çıkardığını ortaya koydu.

Taksiciler odası başkanı yine zam istedi: En az yüzde 50

Taksi tarifelerine en az yüzde 50 zam talep eden Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Toplu taşımaya yoğunluktan binemeyenler, taksi toplu taşımadan ucuz olduğu için taksiye yöneliyor” dedi.

ABD’den Huawei ve ZTE ürünlerine yasak

ABD, ‘ulusal güvenlik’ endişesi nedeniyle Huawei dahil, beş Çinli teknoloji firmasından ‘yeni iletişim ekipmanlarının’ ithalatını ve bunların ülkede satışını yasakladı.