Eczacılar Ankara’dan seslendi: Sorunlarımız görmezden geliniyor

‘Büyük Eczacı Mitingi’ için Ankara’da bir araya gelen eczacılar, sorunlarının görmezden gelindiğini vurguladı.

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Miting, Amasra’daki maden faciası nedeniyle ertelenmişti. Anıtpark’ta mitinge 81 ilden binlerce eczacı katıldı.

ANKA’nın haberine göre, eczacıların sorunlarını anlatan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Bugün, büyük bir umutla bu meydanı doldurduk. Peki neden buradayız? Mesleğimize karşı yapılan tüm haksızlıklara “Dur” demek için buradayız. Daha sağlıklı bir toplum için bugün buradayız.

* Mahallelerde, köylerde, kentlerde, bu ülkede her yerdeyiz. Uzakları yakın edeniz biz. Zorlukları kolay edeniz biz. Kesintisiz sağlıksız hizmeti için pandemide sağlık yolunda öleniz biz.

* Bizler, sokağa çıkma yasaklarında, hiç kimse sokaklarda değilken tüm sağlık çalışanları ile hizmet verdik. Pandemi sürecinde çok büyük kayıplarımız oldu. 77 meslektaşımızı, 24 eczane teknisyenimizi, iki eczacı odası çalışanımızı görevleri başında kaybettik.

* Biz eczacılar, “Dur” diyoruz. Mesleğimize yapılan tüm haksızlıklara “Dur” diyoruz. Çünkü eczacılık mesleği değersizleştiriliyor, mesleğimizin sorunları görmezden geliniyor, sağlık sisteminin vazgeçilmezi eczacılar her geçen gün daha fazla yok sayılıyor.

* Biz eczacılar, ilaç yoklukları son bulsun istiyoruz. Halkımız her ilaca her eczaneden kolayca ulaşsın istiyoruz. İlaç fiyat farkları olmasın, hastalarımızın cebinden para çıkmasın istiyoruz. “Artık daha fazla eczacılık fakültesine ihtiyacımız yok” diyoruz. “Kamu eczacılarını görmezden gelemezsiniz, onları yok sayamazsınız” diyoruz.

* İlaç yokluklarına, ilaç fiyat farklarına, kontrolsüz açılan fakültelere, eczanelerdeki ekonomik çıkmaza, kamu eczacısının hak kaybına, eczacıların yok sayılmasına “Dur” diyoruz. Biz eczacılar, mesleğimiz için ayağa kalktık. Geleceğe onurlu bir meslek bırakmak için tek bir şey istiyoruz: “Eczacıya hak ettiği değer verilsin.” diyoruz.