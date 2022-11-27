Taksiciler odası başkanı yine zam istedi: En az yüzde 50

Taksi tarifelerine en az yüzde 50 zam talep eden Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Toplu taşımaya yoğunluktan binemeyenler, taksi toplu taşımadan ucuz olduğu için taksiye yöneliyor” dedi.

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İstanbul’un taksi sorunu son iki senedir vatandaşın taksi bulamaması, taksicilerin fazla para istemesi ve müşteri seçmesi gibi sebeplerle gündemden düşmüyor. Ancak Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’ya göre asıl sorun fiyatların düşük olması.

DHA’nın haberine göre, yolcu sayısına bağlı olarak konuştuğunu belirten Eyüp Aksu, şunları dedi: “İstanbul’da taksimetre ücretleri toplu taşımaya oranla çok ucuz kaldı. İstanbul halkı yoğun saatlerde toplu ulaşımı yoğunluktan dolayı kullanamıyor. Bütün vatandaşlarımız, taksimetre ücretleri toplu taşımaya göre çok ucuz olduğu için herkes taksiyi tercih etmeye başladı. Bizim giderlerimize ise yüklü miktarda zam yapıldı, bu işi sürdürebilmemiz adına taksimetre ücretlerine zam yapılmasını talep ediyoruz. Biz toplu taşıma aracı değiliz, biz ucuz kaldık. En az yüzde 50 oranında zam talebimiz var. İstanbul’da trafik çok yoğun, bazen trafikte kilitlenip kalıyoruz.

Bekleme, açılış ve kilometre ücretlerine en az yüzde 50 zam yapılmasını İBB’den talep ediyoruz. Örnek veriyorum, Şirinevler’den taksiye bindiğinizde İncirli’ye geldiğinizi düşünün toplu taşıma iki kişiden 24 lira alıyor, üç kişiden 36 lira alıyor. Biz ise taksilerde indi bin 28 lira alıyoruz. O mesafe 28 TL’yi geçmiyor. Düşünün üç kişi yolculuk yaptınız, bu yolculuğu toplu taşımayla yaparsanız 36 lira ödeyeceksiniz, taksi ile yaparsanız 28 lira ödeyeceksiniz. Taksi toplu taşımadan çok ucuz kaldı.”