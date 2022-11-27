Babacan: Mart 2023’te baskın seçim olma ihtimali var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Mart 2023’te bir baskın seçim olma ihtimali var. Teşkilatlarımız buna şimdiden hazır” dedi.

Ali Babacan. Fotoğraf: ANKA

Sözcü gazetesini ziyaret eden Babacan, seçimi kaybetmesi halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bırakıp bırakmayacağı konusunda “Şöyle sandıkları hep beraber bir patlatalım… Açık ara seçimi alalım, ondan sonra hiç kimsenin ne söyleyeceği laf ne de yapabileceği bir iş kalır” dedi.

Son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’dan para transferi üzerinden iktidarı eleştiren Babacan “Ayağına gidip kapı kapı dolaşmak zorunda kalıyorsunuz. Birisi ‘15 Temmuz’un finansörü’ diye suçladığınız ülke. Gidip yalvarıyorsunuz. Öbürü ‘katil’ diye, ‘dosyayı vermem’ diye suçladığınız ülke. Gidip yalvarıyorsunuz. Yalvar yakar borç para alıyorsunuz” dedi.

İstiklal Caddesi’ndeki saldırıya ilişkin Babacan, Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarının yetersiz olduğunu vurguladı: “Terör saldırısı hâlâ soruşturma aşamasında. Bazı bilgiler sızıyor ya da sızdırılıyor ama bizim bilmediğimiz de pek çok husus var. Şu anda iktidara karşı en önemli muhalefet bloğu altılı masa. Altılı masa kuvvetle muhtemel altı ay sonra bu ülkenin başına geçecek. Bu tür önemli dosyalarda altılı masanın şimdiden bilgilendirilmesi lazım. Bunu bilmek hakkımız. Devlet kurumlarının başındaki insanlar tarafından bilgilendirilmemiz lazım, siyasetçiler tarafından değil. İçişleri Bakanı gelmiş, anlatmış… Zerre kadar önemi yok. İnanmayız söylediklerine. Cumhurbaşkanının söylediğine de güvenmeyiz. Birbirini tutmuyor çünkü”.