Göztepe-Altay maçı yarıda kesildi: Kaleci Özenç’e korner direğiyle saldırı

Göztepe-Altay maçında sahaya giren bir taraftar, korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e sopayla vurdu.

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Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta maçında oynanan Göztepe-Altay maçında saha birden karıştı.

Derbinin 23. dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından sarı-kırmızılı tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya iki ambulans girdi ve oyun durdu.

Sahaya giren bir taraftar, elindeki korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e arkadan vurdu.

Hakem, bunun üzerine iki takım oyuncularını da soyunma odasına gönderdi. İlk bilgilere göre kaleci Ozan’ın bilinci açık. Kafasında kanama var.

Fotoğraf: AA

Daha sonra alınan kararla İzmir derbisi ileri bir tarihe ertelendi.